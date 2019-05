Das Stadtteilkulturfest bietet aber wie gehabt an drei Tagen Kultur- und Musikveranstaltungen – umsonst und draußen vom 31. Mai (Freitag) bis zum 2. Juni (Sonntag). Organisiert wird das Fest von dem „non-profit“ Verein MS Hafen, der sich für die Entwicklung des Hafengebietes einsetzt.

Der Standortwechsel bringt die Chance, dem Hafenfest ein Facelifting zu verpassen. Denn die Ausstellerflächen am Mittelhafen sind großzügiger als am Hafenweg. Und die vielen hier angesiedelten Unternehmen prägen einen Wirtschaftsstandort, den es kennenzulernen gilt.

Inhaltlich bleibt es den Organisatoren wichtig, in die über 100 Programmpunkte etliche Angebote für Familien mit Kindern in den Mittelpunkt zu stellen – etwa Kinderschminken, Malen, Basteln, Hüpfburg, Karussell und Clowns. Antenne Münster steuert Samstag das Programm auf der Hauptbühne am Hafenplatz. Die anderen Bühnen auf der B-Side präsentieren Blues, Soul, Jazz hier und rockig-poppige Klänge dort.

Aufs Wasser geht es selbstverständlich auch. Zum Beispiel mit dem historischen Dampfschiff „Nixe“ vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, das zu Rundfahrten ablegt.