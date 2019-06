An fünf Kulturorten bietet die Steverstadt Unterhaltung – alle werden gleichzeitig bespielt. Das Publikum darf sich bewegen, um alle Auftritte zu erleben. Jeder Besucher erhält dafür einen detaillierten Ablaufplan, damit das Gedränge erspart bleibt.

Ab 17.30 Uhr (Wiese gegenüber der Kapelle an der Burg Vischering ) tritt die Combo „Lippetaler Minirock“ auf. Von der Burg aus geht es zu den vier weiteren Veranstaltungsorten. In der Aula des St. Antonius-Gymnasiums verblüfft Gabor Vosteen mit Blockflöten-Comedy, im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen spielt die Musikkabarettistin Anna Piechotta. Kirchenkabarett mit dem Trio „3Uneinigkeit“ gibt es in der evangelischen Kirche an der Burg. Und im Veranstaltungssaal der Burg Vischering tritt die Liedermacherin Fee Badenius mit Band auf. Sie bestreitet auch das große Finale auf der Burg, zu dem alle Gäste wieder zusammenkommen.