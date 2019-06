15 Schulen schicken 24 Teams in die Entscheidung

Münster -

Aufgeteilt in Spielklassen jeweils für Erst- und Zweitklässler sowie für Dritt- und Viertklässler bei Mädchen und Jungen treten am morgigen Donnerstag 15 Grundschulen mit 24 Teams in der Finalrunde des „Sparkassencups Münster“ an. Die Entscheidungen der 17. Stadtmeisterschaften des SV Mauritz 1906 fallen auf dem Platz am Schifffahrter Damm.