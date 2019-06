„2. Urlaubsguru Beach Cup“ in Münster

Münster -

Das Pilotturnier wurde 2018 als Erfolg verbucht – fast logisch, dass der „Urlaubsguru Beach Cup“ in Münster in die nächste Runde geht. Das Beachvolleyballturnier auf dem Hafenplatz bietet vom 28. bis 30. Juni ein vielseitiges Programm und richtet sich nicht alleine an die Sand-Asse des attraktiven Sports.