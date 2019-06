Die Gestaltung des Stadtraums

Münster -

Innerhalb des Internationalen Festivals für Theater, Tanz, Film und Performance in Münster namens „Flurstücke 019“ ermöglichen die Veranstalter Rundgänge an verschiedenen Standorten, die besondere Einblicke in die jeweiligen Inszenierungen ermöglichen. Die WN verlosen für den 20. und 21. Juni (Donnerstag und Freitag) Plätze für den Rundgang „Urbaner Raum im Wandel“ am Hafen. Hier geht es um diese Fragen: Was bedeutet Urbanität? Was sind öffentliche Räume? Wer gestaltet sie?