Das Wissenschaftserlebnis im Schlossgarten

„Ein zentrales Projekt der Universität muss an ihrem liebsten Hauptgebäude stattfinden – dem Schloss“, sagt Uni-Rektor Prof. Johannes Wessels zur Neuerung. Die Uni will in der Region für sich werben. Viele Teilnehmer reisen per Bahn an, deshalb sei die Nähe zur Innenstadt wichtig. Ziel dieses speziellen Camps ist es, die Neugierde für wissenschaftliche Phänomene zu wecken und die Begeisterung für Wissenschaft und Forschung in allen Fächern zu fördern. Ein großer Erlebnisgarten mit Barfußpfad und Riechgarten, eine Mitmachbaustelle und interaktive Exponate laden zum spielerischen Forschen und Lernen ein.

Es geht wie immer ums Ausprobieren, Tüfteln und Knobeln – das eigene Forschungserlebnis steht im Vordergrund. Der Botanische Garten wird ins Programm integriert. Die Themen Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit gehören, wie allgemein ja auch, hier zu den Schwerpunkten. Auf einem Energiefahrrad lässt sich ausprobieren, wie viel man strampeln muss, um eine Musikanlage mit Strom zu versorgen.

Ab dem 20. Juni und später drei Ferienwochen lang bis zum 4. August ist das Camp geöffnet. Werktags kommen hauptsächlich angemeldete Gruppen, die von Studierenden betreut werden. Das Areal am Schlossgarten ist montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr sowie an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In den Ferien ist das Camp täglich von 10 bis 18 Uhr zugänglich.