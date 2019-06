Eine Ikone am Emsbeach

Jetzt kommt kein Geringerer als Eric Burdon . Der 78-Jährige ist einer der ganz großen weißen Bluessänger und beherrscht den „schwarzen“ Gesang wie kaum ein Zweiter. Burdon prägte in seiner über 50-jährigen Karriere als Mitpionier des britischen Bluesrock die Musikgeschichte und ist längst eine Ikone.

Er trat mit Chuck Berry, Jimi Witherspoon und Otis Redding auf und ist einer der letzten Musiker, die mit Jimi Hendrix kurz vor seinem Tod live jammten. Seine umjubelten Auftritte waren und sind von höchster musikalischer Intensität und Ausdruckskraft geprägt und Meisterstücke des Entertainments.

Eröffnet wird das Festival von den Beat Club Allstars, der Hausband des Beat Clubs. Die Allstars wollen mit der Musik von Lennon/McCartney, Jagger/Richards oder Pete Townshend die Party von Beginn an zum Kochen bringen. Auch „Reggatta meets Sting“ verspricht einiges: Eine der besten „The Police“- und „Sting“-Tribute-Bands in Deutschland lässt mit Welthits wie „Roxanne“, „Every Breath You Take“ und „Englishman in New York“ den Sound der britischen Rockheroen erklingen.