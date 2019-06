Denn das Messe und Congress Centrum am Albersloher Weg will begabte Sängerinnen und Sänger zum Mitmachen begeistern. Der Gesangswettbewerb „Sing your Song“ steigt unter den Augen einer kundigen Jury und lockt mit einem vielversprechenden Preis. Der Gewinner erhält einen Gutschein für eine Aufnahme seines Songs im Tonstudio „Salvador Studioz Münster“.

In der Jury von „Sing your Song“ urteilen Stefan Nottmeier (Chefredakteur Radio Antenne Münster ), Kacha Metreveli (Direktor Musikschule Crescendo) und Matthias Heydeck, der Inhaber der „Salvador Studioz“. Das Trio bewertet am 29. September im Congress Saal die Beiträge nach Tonhöhe, Rhythmik, Textsicherheit und Performance.

Teilnehmen kann grundsätzlich jeder ab 16 Jahre. Zugelassen sind Solisten und Duos, die sich für ein Musikgenre ihrer Wahl entscheiden können. Da der Fokus ganz auf der Gesangsperformance liegen soll, dürfen Instrumente nur unterstützend zum Einsatz kommen. Eine Teilnahme für Bands ist daher nicht möglich.