Stilecht zum Dampfloktag

Münster/Osnabrück -

Hier ist auch der Weg ein Ziel des Tages: Am 1. September geht es stilecht per „Teuto-Express“ nach Niedersachsen. Alles, was dampft, ist an dem Sonntag bei „Osnabrück unter Dampf“ von 10 bis 18 Uhr zu erleben – Dampfkraft in seiner vielfältigen Ausprägung, präsentiert bereits zum sechsten Mal von den Osnabrücker Dampflokfreunden. Die WN verlosen Tickets für die Fahrt und den Besuch des Dampfloktags auf dem Zechenbahnhof Piesberg.