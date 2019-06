Eine Reise durch die beste Phase von Pink Floyd

In einer famosen Live-Inszenierung bietet die Band eine wunderbare musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von „ Pink Floyd “: von „Meddle“ (1971) über „Dark Side Of The Moon“ (1973), „Wish You Were Here“, „Animals“ bis zu „The Wall“ (1979), sowie einige andere Stücke wie „One of these Days“ und „Dogs of War“. Dank musikalischer Extraklasse, herausragendem Bühnendesign und großartigem Sound begeistern die „Kings of Floyd“ das Publikum und rufen die perfekte Illusion eines „Pink-Floyd“-Konzertes hervor.

Mark Gillespie (Gesang/Gitarre), Maurus Fischer (Gitarre), Jürgen Magdziak (Keyboards/Gesang), Hans Maahn am Bass, Schlagzeuger Bernie Bovens, Bernd Winterschladen (Saxophon) und Sängerin Lucy Wende bringen gemeinsam ihre musikalische Energie auf und sprechen mit ihren Konzerten nicht nur bekennende Rock-Enthusiasten an.