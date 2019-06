Münsters inklusive Möglichkeiten

Münster -

Rund fünf Stunden lang steht am Samstag (29. Juni, ab 10 Uhr) der große Sport-Campus am Horstmarer Landweg in Münster im Zeichen der Inklusion durch den Sport. Die Aktion „Gemeinsam stark in Münster – Das Inklusive Sportfest für die ganze Familie“ setzt auf Initiative der Staatskanzlei der Stadtsportbund Münster (SSB) mit Unterstützung der Universität und des Hochschulsports sowie zahlreichen Vereinen, Verbänden und Institutionen aus Münster und der Region um.