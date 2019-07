Auf die Teilnehmer dieser „ WN unterwegs“-Reise wartet vom 25. bis 29. August (Sonntag bis Donnerstag) eine Küstenreise der besonderen Art, bei der sich spannende Führungen und erholsame Stunden am Meer abwechseln. Sie erkunden die Wahrzeichen Ostfrieslands , besteigen den Pilsumer Leuchtturm, spazieren entlang der Zwillingsmühlen im urigen Fischerort Greetsiel und verweilen am traumhaften Krabbenkutterhafen. Zudem unternehmen sie eine Hafenrundfahrt durch Leer und erkunden „das Tor Ostfrieslands“ bei einer kurzweiligen Führung. Ein ganzer Tag führt die Gruppe auf die autofreie Insel Langeoog, die per Fähre und mit einer nostalgischen Eisenbahn angesteuert wird. Diese Stunden werden von einem abendlichen Fischbuffet direkt am Meer gekrönt.

Diese Sommerreise mit „WN unterwegs“ kostet für Abonnenten 749 Euro im Doppelzimmer (100 Euro Einzelzimmer-Aufpreis).