H-Blockx üben in Berlin

„Wir haben schließlich seit viereinhalb Jahren nicht mehr zusammen auf der Bühne gestanden“, sagte Bassist und Songschreiber Stephan „Gudze“ Hinz im Gespräch mit dieser Zeitung. Die „Wiederbelebung“ der bewährten Tugenden sei aber erstens kein Problem und zweitens auch intern sehr willkommen. So oft trifft man sich schließlich nicht mehr. „Gudze“ ist der einzige aus der Gruppe, der weiterhin in Münster lebt und arbeitet. „Es hat sich so entwickelt, dass jeder seine eigenen Sachen macht.“ Er zum Beispiel macht noch immer Musik, produziert und mixt für andere Bands. Und nebenbei spielt er Fußball in der Kreisliga B. „Mit Training geht das auch in meinem Alter noch“, sagt er und ist fit genug, am Ball auch gegen Jüngere bestens mitzuhalten. Durchhaltevermögen brauche man unbedingt auch auf der Bühne – Musiker leben ihre Acts.

Die schönsten Bilder vom Stadtfest "Münster mittendrin" 2018 1/30 Mit dem Fassanstich wird das Fest am Freitag offiziell eröffnet. Foto: Oliver Werner

Am Stadthaus I wird am Freitag ein sogenannter Astrotrainer ausprobiert. Foto: Matthias Ahlke

An der Stubengasse stürzen Mutige sich beim Bungee Jumping in de Tiefe. Foto: Matthias Ahlke

Ebenfalls an der Stubengasse gibt es Liegestühle für erschöpfte Besucher. Foto: Matthias Ahlke

Der Berliner Künstler Norbert Jaschke verwandelte sich mithilfe von Lehm in ein apokalyptisches Kunstwerk. Drei Tage lang saß er jeweils sechs Stunden am Stück auf der Stubengasse. Foto: Matthias Ahlke

Am Syndikatplatz wurde viel für Familien geboten. Foto: Matthias Ahlke

Auch auf tierische Besucher konnte man beim Stadtfest zählen. Foto: Matthias Ahlke

Das Highlight am Freitagabend: Fritz Kalkbrenner spielt am Domplatz. Foto: Matthias Ahlke

Lichtinstallationen am Freitagabend auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Auf der Feinschmecker-Meile am Prinzipalmarkt sind die Abende gemütlich ausgeklungen. Foto: Matthias Ahlke

Viele Fans kamen zum Auftritt der Reisegruppe Hardrock am Samstag. Foto: Matthias Ahlke

Die Musikgruppe Skarage spielte Samstag am Drubbel fast zwei Stunden lang. Foto: Oliver Werner

Am Syndikatplatz bemalten Kinder gemeinsam mit Studentinnen der Kunstakademie Münster einen Bauzaun. Foto: Oliver Werner

Im Rathaus-Innenhof spielten die Stars des USC Münster mit Kindern Volleyball. Foto: Oliver Werner

Hans Jolmann (Mitte) stürzt sich am frühen Samstagabend aus 70 Metern Höhe in die Tiefe. Damit war er der älteste Bungee-Springer auf der Stubengasse. Foto: Oliver Werner

Bäckermeister Christopher Krimphove (links) überreicht Jan Delay eine Torte mit Hut und Brille. Foto: Oliver Werner

Auch die ganz Kleinen kamen auf ihre Kosten. Foto: Oliver Werner

Artisten auf dem Prinzipalmarkt am Samstag. Foto: Oliver Werner

Am Lamberti-Brunnen stand ein Element aus Pappe des Eisenman-Brunnens. Foto: Oliver Werner

Jongleure vor der Lambertikirche am Samstag. Foto: Oliver Werner

Nicht nur die Kleinen hatten Spaß an den vielen Spiel- und Mitmachaktionen. Foto: Oliver Werner

Auf dem Prinzipalmarkt gab es ganz besondere Spezialitäten. Foto: Oliver Werner

Das Highlight am Samstagabend: Jan Delay auf der Bühne am Domplatz. Foto: Matthias Ahlke

Roland Kaiser wirft am Sonntag gemeinsam mit Fans Münzen in den Lambertibrunnen. Foto: Matthias Ahlke

Einen spektakulären Ausblick hatte man vom Bungee-Jumping-Turm. Foto: Matthias Ahlke

René Michel, dessen Künstlername Peat Miles ist, bei seinem Auftritt als Finalist bei "Voice of Münsterland". Foto: Matthias Ahlke

Dalia Häßicke gewann am Sonntagabend beim Finale des Gesangswettbewerb "Voice of Münsterland". Foto: Matthias Ahlke

Die Finalisten Dalia Häßicke (2.v.l.) und René Michel (r.) des Gesangswettebwerbs "Voice of Münsterland" mit Roland Kaiser (l.) und den Moderatoren der Show. Foto: Matthias Ahlke

Zahlreiche Fans unterstützten Roland Kaiser am Sonntagabend. Foto: Matthias Ahlke

Roland Kaiser – hier im Duett mit Background-Sängerin Christiane Eiben – begeisterte 9000 Fans am Sonntagabend auf dem Domplatz. Foto: Matthias Ahlke

Noch im Juli macht sich „Gudze“ auf nach Berlin, wo die anderen H-Blockx-Mitstreiter wie Gründer Henning Wehland leben. Das Treffen dient der Vorbereitung. „Dann machen wir einen Plan für unser Konzert und üben mal.“ Verlernt haben dürften die Erfolgreichen sozusagen nichts. „Das, was wir drauf haben, ist gespeichert fürs Leben“, sagt „Gudze“ überzeugend. Dass die H-Blockx in 2020 ihr dann 30-jähriges Jubiläum ausgiebig feiern, hält er für gut möglich. „Ich bin sehr dankbar, tolle Jahre erlebt zu haben und hätte Bock drauf, wieder was zu machen.“