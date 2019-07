„Wir haben schließlich seit viereinhalb Jahren nicht mehr zusammen auf der Bühne gestanden“, sagte Bassist und Songschreiber Stephan „Gudze“ Hinz im Gespräch mit dieser Zeitung. Die „Wiederbelebung“ der bewährten Tugenden sei aber erstens kein Problem und zweitens auch intern sehr willkommen. So oft trifft man sich schließlich nicht mehr. „Gudze“ ist der einzige aus der Gruppe, der weiterhin in Münster lebt und arbeitet. „Es hat sich so entwickelt, dass jeder seine eigenen Sachen macht.“ Er zum Beispiel macht noch immer Musik, produziert und mixt für andere Bands. Und nebenbei spielt er Fußball in der Kreisliga B. „Mit Training geht das auch in meinem Alter noch“, sagt er und ist fit genug, am Ball auch gegen Jüngere bestens mitzuhalten. Durchhaltevermögen brauche man unbedingt auch auf der Bühne – Musiker leben ihre Acts.

Noch im Juli macht sich „Gudze“ auf nach Berlin, wo die anderen H-Blockx-Mitstreiter wie Gründer Henning Wehland leben. Das Treffen dient der Vorbereitung. „Dann machen wir einen Plan für unser Konzert und üben mal.“ Verlernt haben dürften die Erfolgreichen sozusagen nichts. „Das, was wir drauf haben, ist gespeichert fürs Leben“, sagt „Gudze“ überzeugend. Dass die H-Blockx in 2020 ihr dann 30-jähriges Jubiläum ausgiebig feiern, hält er für gut möglich. „Ich bin sehr dankbar, tolle Jahre erlebt zu haben und hätte Bock drauf, wieder was zu machen.“