Die Besten messen sich am Schloss

Für die 64. Austragung des „TdS“ darf Hendrik Snoek , Präsident des Westfälischen Reitervereins und Turnierleiter, alleine angesichts der über 100 Anfragen von renommierten Reitern ein Extraklassefeld erwarten. Jahr für Jahr werden nur je 45 Starter zugelassen – zuzüglich acht Reitern aus der Region Münsterland. „Es fällt mir natürlich schwer, dass ich vielen Reitern absagen muss. Wir sprechen hier ja von Top-Reitern, die aktuell Große Preise gewinnen und denen ich dann nur ungern sage, dass wir leider nur ein kleines Starterfeld einladen“, sagt Snoek. Am Konzept will er dennoch festhalten: „Dass wir hier auf eine kleine Auswahl hocherfolgreicher Reiter setzen, hat sich bewährt. Wir stehen für Qualität.“

Tag 3 beim Turnier der Sieger 2018 1/38 Grand Prix Special: Florine Kienbaum auf "Doktor Schiwago" Foto: Peter Leßmann

Grand Prix Special: Dr. Svenja Kämper-Meyer auf "Rania" Foto: Peter Leßmann

Grand Prix Special: Dorothee Schneider auf "Fohlenhofs Rock'n Rose" Foto: Peter Leßmann

Grand Prix Special: Dorothee Schneider auf "Faustus" Foto: Peter Leßmann

Finale mittlere Tour: Siegerin Julia Houtzager-Kayser auf "Elke Maria" Foto: Peter Leßmann

Großer Preis der Stadt Münster: Markus Ehning auf "Funky Fred" Foto: Peter Leßmann

Großer Preis der Stadt Münster: Christian Ahlmann auf "Clintrexo" Foto: Peter Leßmann

Das weiß auch Otto Becker, Cheftrainer der Deutschen Spring-Equipe. Er will drei Wochen vor der Europameisterschaft in Rotterdam die deutsche Equipe in Münster sehen. Das sorgt für Niveau, denn große Namen wie Christian Ahlmann, Marcus Ehning und Simone Blum werden erwartet.

Die Konkurrenz kommt auch aus dem Ausland – angekündigt haben sich unter anderem die US-amerikanische Reiterin Chloe Reid und die Brüder Lucas und Wilton Porter aus Florida.