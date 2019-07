Mit Freitickets für gute Noten zu den Giganten

Münster -

Die Ausstellung „Dino World – Eine Reise in die Welt der Giganten“, die seit Ende Juni im MCC Halle Münsterland in Münster gastiert, läutet die Sommerferien mit einer Zeugnis-Aktion ein: Alle Schüler, also Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren, mit drei Einsen auf dem Zeugnis können im Zeitraum 12. bis 19. Juli einmal kostenlos in die Ausstellung. Hierzu muss einfach das Zeugnis am Eingang der Ausstellung vorgelegt werden.