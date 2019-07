Das Markenzeichen eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland ist, in Cafés, Bars und Restaurants an einem Abend einen Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene zu bieten. Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker sind engagiert worden. In jedem „Laden“ treten fünf Gäste jeweils für 20 Minuten auf. Bei der Komischen Nacht pendeln nicht die Besucher von Lokal zu Lokal, sondern die Künstler. In Münster treten im Oktober Bumillo, C. Heiland, Friedemann Weise, Keirut Wenzel, Khalid Bounouar, Nagelritz, Timon Krause und Volker Diefes auf. Newcomer Timur Turga ist sehbehindert. Seit zwei Jahren sieht er die Welt mit anderen Augen. Fast blind und mit Blindenstock bewaffnet, erzählt er über seinen Alltag. Da wird er gerne mal von „hilfsbereiten“ Menschen in die falsche Bahn gesetzt oder landet in der falschen Toilette. Was seine Augen nicht mehr erfassen können, ersetzt seine Fantasie mit Bildern in seinem Kopf.

