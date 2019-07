Die beste Musik mittendrin

Für diese Highlights wird der Domplatz einmal mehr zum Treffpunkt der Fans ganz unterschiedlicher musikalischer Geschmacksrichtungen.

Am Freitag (16. August) tritt zunächst Josh ab 19 Uhr auf, der Interpret des Indie-Hits des letzten Jahres. Es gab keine Party, keine Sommernacht und keine Stimmung ohne „Cordula Grün“. Nach ihm gehört ab 22 Uhr Lost Frequencies der Platz. Die Macher von „ Münster mittendrin “ holen damit einen der heißesten internationalen DJs, Produzenten und Live-Acts der globalen elektronischen Musikszene.

Tags darauf eröffnen um 18.30 Uhr die Killerpilze den Abend, die selbst ernannte „gefährlichste Band der Galaxie“. Gegen 20.30 Uhr übernimmt mit „Fünf Sterne Deluxe“ Hamburgs „Most Famous Style Crew“. Ab 22.30 Uhr Uhr haben die H-Blockx um Sänger und Songwriter Henning Wehland ein Heimspiel und finden nach viereinhalb Jahren Pause in ihrer Stadt zusammen. Bei Krachern wie „Risin‘ High“ können wohl viele jede Zeile mitsingen.

Am Sonntag startet um 19 Uhr der „Voice of Münsterland Contest“ und ab 20 Uhr kein Geringerer als Roland Kaiser. 2017 und 2018 wurde er bereits umjubelt beim Stadtfest. Jetzt will der beliebte Routinier seine komplette aktuelle Show zeigen.