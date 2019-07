Die Reiseteilnehmer tauchen ein in ein Land, das durch seine Gegensätze begeistert und entdecken bei einem spektakulären Reiseprogramm die „Sehnsuchtsziele“ der Kap-Region, majestätische Naturlandschaften und den einzigartigen Tierreichtum des Krüger-Nationalparks. Sie erwartet unter anderem ein Helikopterflug über Kapstadt, eine Seilbahnfahrt auf den Tafelberg, eine Katamaran-Tour durch den Hafen Kapstadts, eine Erkundung der Winelands sowie des Botanischen Gartens in Kirstenbosch und ein Besuch des sagenumwobenen Kaps der Guten Hoffnung.

Im Krüger-Nationalpark residieren die Leser in einer luxuriösen Lodge mitten in der Wildnis und kommen Löwen, Elefanten und Nashörnern bei Pirschfahrten ganz nah – ein unvergessliches Abenteuer. Vom Frankfurter Flughafen reist die Gruppe gemeinsam mit ihrem WN-Gastgeber nach Südafrika und hat so immer einen deutschsprachigen Ansprechpartner an ihrer Seite, der – unterstützt durch einen lokalen Reiseleiter vor Ort – Spannendes zu Land und Leuten berichtet. Diese Traumreise nach Südafrika kostet für WN-Abonnenten 4 995 Euro pro Person im Doppelzimmer (EZ-Aufpreis 795 Euro) inklusive des gesamten Programms.