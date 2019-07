Persönlichkeit stärken dank Top-Experten

Münster -

Das etablierte Weiterbildungsformat für das Münsterland geht in die nächste Saison: Die Vortragsreihe „WN Wissensimpulse“, präsentiert von den Westfälischen Nachrichten und dem Exklusivpartner Apothekerkammer Westfalen-Lippe, holt in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsagentur Sprecherhaus für das Seminar-Motto „Vorsprung durch Wissen“ hochkarätige und deutschlandweit bekannte Top-Experten nach Münster in die Eventhalle „Cloud“ des Factory Hotels (An der Germania Brauerei). Termine sind jeweils montags von 19.30 bis 21 Uhr.