Viel Energie und gute Laune

Der Anspruch der Band wird offen kommuniziert. Sie spielt ausgelassen, in bester Spiellaune und mit einer großen Portion Humor. Johannes Strate sagt: „Wir sind eine Band, die immer schon unheimlich viel positive Energie hatte. Wenn wir Konzerte spielen, dann gehen die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause. Was uns also ausmacht ist, dass wir den Menschen etwas Positives mit auf den Weg geben.“

Revolverheld beim „WarendorfLive“ im Freibad 1/105 Nach Christina Stürmer, Nena und Anastacia war „WarendorfLive“ auch 2018 wieder ein Erfolg. Revolverheld lockte 4400 Besucher zum Open-Air-Konzert ins Warendorfer Freibad Foto: Jonas Wiening

Das Album „Zimmer mit Blick“ ist durch und durch eine Revolverheld-Platte geworden und strotzt vor frischen Perspektiven, unerwarteten Grooves und modernen Sounds. Noch immer stehen authentische Geschichten mitten aus dem Leben im Zentrum ihrer Songs, aber immer öfter blitzt auch eine gesellschaftskritische Seite durch: „Für uns ist es heutzutage einfach nicht mehr okay, keine Haltung zu haben“, sagt Strate überzeugt.