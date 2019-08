Verlosung: Revolverheld-Konzert in Halle/Westfalen

Halle/Westfalen -

Es ist tatsächlich schon dreizehn Jahre her, dass diese vier Hamburger ihr Debütalbum veröffentlichten: Johannes Strate, Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen und Jakob Sinn sind Revolverheld – und gelten als einer der mitreißendsten und besten Live-Acts hierzulande. Auf ihrer Open-Air-Tour namens „Zimmer mit Blick“ machen sie Halt in Halle/Westfalen. Für das Konzert am 31. August (Samstag) im Gerry-Weber-Stadion verlosen die WN jetzt Tickets.