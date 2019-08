Große Rock‘n‘Roll-Party zum 80. Geburtstag

Münster -

Seinen ersten öffentlichen Konzertauftritt hatte er im Oktober 1956 in München – im März 2019 ist Peter Kraus 80 Jahre alt geworden und will sechs Wochen lang in 29 Konzerten eine rauschende Geburtstagsparty mit seinen Fans feiern. Der Deutsch-Österreicher gastiert am 26. November (Dienstag, 19.30 Uhr) im MCC Halle Münsterland.