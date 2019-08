Tickets für die Fahrt mit dem „Teuto-Express“ (Abfahrt Münster/Hbf. um 9.10 Uhr, Ankunft nach Rückreise ca. 19.10 Uhr) inklusive Eintritt zur Veranstaltung „Osnabrück unter Dampf“ am 1. September (Sonntag, 10 bis 18 Uhr) am Zechenbahnhof Piesberg (Süberweg 60e, 49090 Osnabrück) sind erhältlich im WN-Ticket-Shop am Prinzipalmarkt in Münster.