Pur pendeln zwischen den Welten

Pur werden auf der Tour mit aktuellen Songs aus dem gleichnamigen neuen Album und den Hits aus 30 Jahren Band-Geschichte aufwarten. Mit über zwölf Millionen verkauften Tonträgern gehören Pur zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. „Zwischen den Welten“ ist das zehnte Album in der Bandgeschichte. In diesem Longplayer geht es auch um Toleranz, Interesse und Respekt gegenüber Fremden. Engler dazu: „Es geht darum, eine andere Perspektive einzunehmen und sich für Anderes zu interessieren. Und nicht einfach zu sagen, was die Anderen glauben, ist bescheuert.“

Die Band Pur 1/26 Konzert am 21. März 2011 in der ausverkauften Halle Münsterland. Foto: Gunnar A. Pier

Pur klassisch auf Schalke am 3. September 2004, Hartmut Engler Foto: Gunnar A. Pier

Hartmut Engler von der Gruppe Pur während eines Auftritts in Riesa (Archivfoto vom 19.10.2006). Foto: dpa

Hartmut Engler, rechts, und seine Frau Nubya zeigen sich am 6. Maerz 2004 auf dem roten Teppich der 'Echo 2004' Verleihung in Berlin den Fotografen. Foto: dpa

Am 25. November 2009 gibt die Musikgruppe Pur mit ihrem Sänger Hartmut Engler ein Konzert im Gerry-Weber-Stadion in Halle/Westfalen. Rund 9200 Fans sind bei dieser "Vorpremiere" dabei, die der Auftakt der Deutschland-Tournee zum aktuellen Album "Wünsche" ist. Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gerry Weber Stadion

Hatmut Engler Foto: dpa

Ein Pur-Klassiker: "Indianer" - 2013 in Halle. Foto: Claudia Feld

Hartmut Engler, Sänger der Gruppe PUR, aufgenommen in Berlin bei einer Pressekonferenz (Archivfoto vom 26.07.2005). Foto: dpa

Ihre Open-Air-Tournee startet die deutsche Rockgruppe "Pur" mit Sänger Hartmut Engler (M) und den Gitaristen Roland Bless (l) und Rudi Buttas (r) am Freitag abend (03.07.1998) in Hameln. Foto: dpa

Die Mitglieder der erfolgreichsten deutschen Band Pur, (v.l) Roland Bless, Joe Crawford, Frontmann Hartmut Engler, Rudi Buttas und Ingo Reidl, freuen sich am Freitag (17.10.2003) in Köln über die Verleihung von drei Goldenen Schallplatten. Foto: dpa

ur klassisch auf Schalke, 3. September 2004, Hartmut Engler Foto: Gunnar A. Pier

Die Sängerin Nena und Hartmut Engler von Pur kündigen am Montag (27.04.98) in Hamburg eine gemeinsame Deutschlandtournee an. Foto: dpa

In Halle feierten Engler und seine Bandkollegen Keyboarder Ingo Reidl, Gitarrist Martin Ansel, Bassist Joe Crawford sowie Gitarrist Rudi Buttas schon sieben Mal und begeisterten dabei mehr als 65 000 Zuschauer. Pur gehören damit zu den erfolgreichsten Künstlern, die im Gerry-Weber-Stadion gastieren. Kein Wunder, dass der Gruppe bereits 2013 ein „Walk of Fame“-Stern auf der Roger-Federer-Allee verliehen wurde – in direkter Nachbarschaft zu den Weltstars Brian Adams und Lionel Richie.