Im Quartett ans Ziel

Münster -

Laufsportbegeisterte lassen sich gerne anstecken von der Ausstrahlung des Großereignisses namens Volksbank-Münster-Marathon, der am 8. September (Sonntag) in die nächste Erlebnis-Auflage geht. Rund 9 000 Läuferinnen und Läufer, 100 000 Zuschauer und 300 Künstler zieht das Spektakel an, das stets vom Miteinander aus Sport und Atmosphäre, aus Aktiven und Anfeuernden lebt.