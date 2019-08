Münster -

Vor dem Schloss in Münster werden wieder die Plätze eingenommen: Noch bis zum 30. August öffnet hier das einzigartige Open- Air-Vergnügen namens Sommernachtskino. Das Cineplex Münster präsentiert vor der ganz besonderen Kulisse des spektakulär beleuchteten Schlosses den Extra-Kinosaal unter freiem Himmel. Die WN verlosen Karten für die Aufführungen von „Bohemian Rhapsody“ am 23. August, Freitag) und „Yesterday“ am 24. August (Samstag) – die Streifen werden auf der Airscreen-Leinwand laufen. Jeweils um 19.30 Uhr beginnt der Einlass. Zum Sonnenuntergang kann man sich heiße Speisen vom Grill, Cocktails, Popcorn oder Eis gönnen.