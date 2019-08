Halle/Westfalen -

Der Veranstalter kündigt das „romantischste Kultur-Highlight“ des Sommers in der ostwestfälischen Lindenstadt an: Anna Netrebko und Yusif Eyvazov gastieren am 13. September (Freitag, 20 Uhr) im Gerry-Weber-Stadion. Die WN verlosen Karten für den Abend mit dem „Traumpaar der Klassik“ in Halle/Westfalen.