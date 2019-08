Hinter die Kulissen gucken

Schreiben ist Deine Leidenschaft? Dann bewirb Dich bis zum 15. September (Sonntag) mit einer kurzen Leseprobe eines Berichts zu einer Veranstaltung, die Du besucht hast – ganz einfach per E-Mail an marketing@wn.de . Die Reisekosten zu den Proben nach Antwerpen/Lint (Belgien) übernimmt das MCC Halle Münsterland und lädt Dich und eine erwachsene Begleitperson außerdem zur Premiere von „Showtime“ am 26. Dezember in Münster ein, damit Du auch das Ergebnis der Proben in voller Gänze erleben kannst.