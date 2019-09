Klassiker ganz zeitgemäß

Münster -

Das für seine fantasievollen Familienshows bekannte Theater Liberi aus Bochum präsentiert den Klassiker des italienischen Autors Carlo Collodi aus den 1880er Jahren in einer zeitgemäßen Version: Mit viel Humor bringen die Musicaldarsteller die Geschichte von Pinocchio auf die Bühne. Auch auf die in Münster, und zwar am 7. Dezember (Samstag, 16.30 Uhr) im MCC Halle Münsterland.