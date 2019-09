Hier hält er – fachlich, analytisch und vor allem richtig lustig – sein bellendes Plädoyer für die Beziehung von Hasso und Herrchen – im Auftrag der Hunde, zur Aufklärung ihrer Menschen.

Rütter , der einst Sportpublizistik studierte, dann aber nach dem Studium der Tierpsychologie einen ganz anderen beruflichen Weg wählte, räumt mit dem Mythos des notorischen Problemvierbeiners ein für alle Mal auf. Er holt sie runter von der knochenharten Anklagebank: die Ausgestoßenen, die Ausgesetzten und die Ausgebüxten.

Hundeflüsterer Martin Rütter in Münster 1/7 Über 3000 Besucher kamen in die Halle Münsterland, um den Tierpsychologen Martin Rütter zu erleben. Foto: Jürgen Peperhowe

Denn was wir alle längst wissen, aber kaum zu denken wagen, bringt der Experte unmissverständlich auf den Punkt: Schuld ist nie der Hund. Aber wer eigentlich dann? Und warum? Rütter lotst das Publikum in seiner unvergleichlichen Art zielsicher durch den skurrilen Beziehungsdschungel von Mensch und Hund. Er zückt den Spiegel der wirklichen Wahrheit. Rütter weiß: Der tierischmenschliche Alltag hat seine eigenen Gesetze. Und jeder Problemfall seine eigene Geschichte. Auch wenn der Postbote zum Jagdobjekt umfunktioniert wird, auch wenn Bello am Essenstisch zum König der Bettler mutiert...