Das Abenteuer im Märchenland

Eintrittskarten für die „Schneewittchen“-Aufführung des Theater Liberi am 11. Dezember (Mittwoch, 16 Uhr) in der Bürgerhalle Gronau (Spinnereistraße 20, 48599 Gronau) sind erhältlich im WN-Ticket-Shop am Prinzipalmarkt in Münster, über die WN/Eventim-Ticket-Hotline 01806 / 570 067 (Festnetz 0,20 Euro/Anruf, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf, 7,50 Euro Service- und Versandgebühr) oder unter wn.de/tickets .