Bei der 16. „Komischen Nacht“ in Münster absolvieren die Comedy-Stars ihren Marathon. Denn sie eilen von Location zu Location zu ihrem Publikum. Je fünf Comedians sind für je 20 Minuten vor Ort mit ihrem Programm. Die WN verlosen Tickets für jene, die am 10. Oktober (Donnerstag, 19.30 Uhr) im Café & Bar Celona in Münster zu Gast sind und einen Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene bieten.