Den Musikwettbewerb gewonnen hat die Albersloher Band „7 Miles“ um Frontsängerin Alina Schaaf . Deren Fans votierten für den Song „ Grey Walls “. Die Erstplatzierten haben – neben einem Preisgeld – eine Demoaufnahme in den Principal Studios gewonnen und treten am 21. September gemeinsam mit dem aus Münster-Wolbeck stammenden Rockmusiker Henning Wehland (H-Blockx) auf, der unlängst noch beim Stadtfest in Münster begeisterte. „7 Miles“ gründete sich vor sieben Jahren. Nach anfangs häufigeren Personalwechseln besteht die aktuelle Formation nun seit eineinhalb Jahren und schreibt seither auch eigene Songs.

