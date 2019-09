Die Show „One Night of Queen“ gastiert in Halle/Westfalen / WN verlosen Karten

Halle/Westfalen -

Zum sechsten Mal will die Show „One Night of Queen“ im ostwestfälischen Halle begeistern. Gary Mullen und die Band „The Works“ präsentieren am 2. Oktober (Mittwoch, 19.30 Uhr) erneut ein mitreißendes Live-Erlebnis und die WN verlosen Karten für den Abend im Gerry Weber Event Center.