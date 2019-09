In Erinnerung gerufen wird der 1991 verstorbene Freddie Mercury – seine Musik, seine Ausstrahlung, seine Performance. Den legendären Frontmann der britischen Rockband Queen verkörpert seit mehr als einem Jahrzehnt der Schotte Gary Mullen . Bislang begeisterte die Bühnenversion der Superlative mit Jahrhundert-Hits und spektakulären Rock-Klassikern mehr als 5 500 Besucher in der Lindenstadt. Wie einzigartig die Show ist, wird von den verbliebenen Queen-Urmitgliedern Brian May und Roger Taylor verdeutlicht, die das mitreißende Konzerterlebnis empfehlen. Und zu hören gibt es die größten Queen-Hits live, denn genug Auswahl haben Gary Mullen und seine Band. Rund dreißig dieser Klassiker sind der Treibstoff für eine zweistündige Zeitreise zurück in die Ära der britischen Rockgiganten.

Mit seinem Auftritt als Freddie Mercury gewann Mullen im Jahr 2000 das Finale der elften Staffel einer britischen TV-Talentshow. Anders als bei vielen anderen Casting-Show-Gewinnern war das erst der Startschuss für eine folgende Erfolgsgeschichte. Die Band „The Works“ um Gitarrist David Brockett ist besetzt mit Vollblutmusikern, die einen einzigartig-originalen Queen-Sound garantieren.