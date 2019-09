Der neue furiose Streifzug

Münsterland -

Die Erfolgsproduktion „Musical Highlights“, die schon seit einigen Jahren für Musikbegeisterte ein Fixtermin ist, tourt im Frühjahr 2020 mit einem neuen Programm und neuer Besetzung auch ins Münsterland. Das „Beste aus über 20 Musicals“ wird am 23. Januar 2020 (Donnerstag, 20 Uhr) im Warendorfer Theater am Wall geboten, am 26. Januar (Sonntag, 18 Uhr) im MCC Halle Münsterland und am 28. Januar (Dienstag, 20 Uhr) in der Stadthalle Ahlen.