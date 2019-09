Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses führen durch die Hallen und haben viel Wissenswertes und Kurioses zu erzählen. Hallenführungen sowie „Insta-Walks“ für die Foto-Social-Media-begeisterten Gäste beginnen zu jeder halben Stunde.

Hinter die Kulissen des MCC Catering, der hauseigenen Gastronomie, können die Besucher im Südfoyer schauen. Live Cooking und ein Food-Parcours regen für eigene kulinarische Experimente daheim an. Im Südfoyer erfahren Interessierte zudem alles rund um die vielen Veranstaltungen.

In der Großen Halle heißt es „(wo)men@work“. Dabei können sich Interessierte in den Auf- und Abbau von Veranstaltungen einweihen lassen und sich selbst am Mischpult ausprobieren, während die Band „Red Ivy“ Alternative-Rock zum Besten gibt.

Unter dem Motto „MCC goes digital“ flanieren Besucher virtuell durch die Räumlichkeiten. Am digitalen Kicker um den Sieg kämpfen, auf dem LED-Floor tanzen oder in der E-Poster-Ausstellung durch viele Jahrzehnte von Event-Plakaten stöbern – all das ist möglich. Kinder dürfen sich auf jede Menge Spiel, Spaß und Spannung freuen. Viele weitere Mitmachangebote und Gewinnspiele erwarten die Besucher.

Wer selbst einmal auf der großen Bühne stehen möchte, hat beim Gesangswettbewerb „Sing your Song“ die Gelegenheit: Begabte Sängerinnen und Sänger können ihr Talent unter den Augen einer hochkarätigen Jury unter Beweis stellen und einen tollen Preis ergattern: Die Gewinnerin oder der Gewinner erhalten einen Gutschein für die Aufnahme eines eigenen Songs im Tonstudio „Salvador Studioz Münster“.

