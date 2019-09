In seinem neuen Buch streitet der 79 Jahre alte Joachim Gauck – Politiker, evangelischer Theologe und von März 2012 bis März 2017 Bundespräsident – für Toleranz, weil sie das friedliche Zusammenleben von Verschiedenen überhaupt erst ermöglicht. Toleranz, schreibt er, ist nicht Gleichgültigkeit und nicht Versöhnlertum. Toleranz lehrt uns vielmehr, zu dulden, auszuhalten, zu respektieren, was wir nicht oder nicht vollständig gutheißen.

Dazu, so Gauck, ist es aber nötig, sich seiner eigenen Identität sicher zu sein. Denn nur, wer weiß, wer er ist, geht selbstbewusst in einen Dialog oder auch Wettstreit mit anderen. Toleranz darf allerdings nicht schrankenlos sein. Nur wenn wir uns gegen die Angriffe von Intoleranten verteidigen – woher auch immer sie kommen mögen –, kann Toleranz und mit ihr die Demokratie gesichert werden.

So fragt Gauck in einer Zeit, in der Lebensentwürfe, Wertvorstellungen sowie religiöse und kulturelle Hintergründe immer vielfältiger werden: Was hält uns zusammen? Was muss die Gesellschaft, was muss und was sollte der Einzelne tolerieren?