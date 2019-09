Münster -

In London feierte dieser fantastische Winterspaziergang 2014 erste Erfolge, dann auch im Botanischen Garten Berlin, in der Wilhelma in Stuttgart sowie in Dresden. Jetzt wird erstmals der Allwetterzoo Münster zum „Christmas Garden Münster“, denn vom 15. November bis zum 5. Januar 2020 gilt hier das Motto „Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise.“