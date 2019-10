Gregory Porter geht auf Tour und gastiert in Münster

Münster -

Die „schönste Stimme des Jazz“ hat sich für den März 2020 eine Deutschlandtournee in den Kalender geschrieben – und ist in Münster zu hören. Gregory Porter (48) gastiert am 6. März (Freitag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland.