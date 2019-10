Musikgeschichte pur und live

Münster -

Der Erfolgsproduzent Bernhard Kurz und Tournee-Veranstalter Oliver Forster haben den Beatles ein Denkmal gesetzt, das im Jahr 2000 auf der Seebühne am Chiemsee Premiere feierte. Das Musical namens „All you need is Love“ kommt inzwischen auf rund 1000 gespielte Vorstellungen in 14 Ländern. Im neuen Jahr geht diese musikalische Biografie auf Tour und stoppt am 28. Januar 2020 (Dienstag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland.