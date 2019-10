Kings of Floyd in Ahlen zu Gast

Ahlen -

Unermüdlich und umjubelt ziehen auch 2019 die Kings of Floyd mit ihrer „Pink Floyd Tribute Show“ in die Städte. 2011 sammelten sich sieben Musiker, die die gemeinsame Leidenschaft für Pink Floyd einte. Seither spielen sie groß auf – auch am 2. November (Samstag, 20 Uhr) in Ahlen. Die WN verlosen Karten für den Auftritt in der Stadthalle.