Burgsteinfurt -

Innerhalb des Münsterland Festivals „part 10“ vom 10. Oktober bis 10. November sind mehr als 40 Veranstaltungen anberaumt – der Münsterland e.V. holt Konzerte, Ausstellungen und Exkursionen in die Region. Am 2. November (Samstag, 20 Uhr) gastiert Cristina Branco mit ihrer Band in der Bagno Konzertgalerie in Burgsteinfurt.