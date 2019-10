Burgsteinfurt -

Innerhalb des Münsterland Festivals „part 10“ vom 10. Oktober bis 10. November sind mehr als 40 Veranstaltungen anberaumt – der Münsterland e.V. holt Konzerte, Ausstellungen und Exkursionen in die Region. Am 2. November (Samstag, 20 Uhr) gastiert Cristina Branco mit ihrer Band in der Bagno Konzertgalerie in Burgsteinfurt. Die WN verlosen Karten für den Abend und die „Landpartie“ vorab.