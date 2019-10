Eintrittskarten für die Show „Swedish Legend – Absolut ABBA Tribute“ am 26. März 2020 (Donnerstag, 20 Uhr) in Warendorf, Theater am Wall, und am 29. März 2020 (Sonntag, 18 Uhr) im MCC Halle Münsterland sind erhältlich im WN-Ticket-Shop am Prinzipalmarkt in Münster, über die WN/Eventim-Ticket-Hotline 01806 / 570 067 (Festnetz 0,20 Euro/Anruf, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf, 7,50 Euro Service- und Versandgebühr) oder unter wn.de/tickets .