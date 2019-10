Wohlig gruselige Spannung

Das letzte solche Hörspiel des Trios Oliver Rohrbeck („ Justus Jonas “), Jens Wawrczeck („ Peter Shaw “) und Andreas Fröhlich („Bob Andrews“) war vor fünf Jahren der absolute Renner. Die ausverkaufte Tour besuchten damals 240 000 Fans.

Die neue Bühnenshow erzeugt jene Atmosphäre, die die Fans aus den ersten Fällen kennen – klassische Rätsel, wertvolles Diebesgut, geheimnisvolle Artefakte. Eine Inszenierung, die mit wohlig gruseliger Spannung, augenzwinkerndem Humor und viel Nostalgie „Kassettenkinder“ der ersten Stunde und auch neue Fans fesseln wird.

Die Regie führt erneut Kai Schwind. Darum geht es: Schon viel zu lange hatten Justus, Peter und Bob keinen spannenden Fall mehr zu bearbeiten. Da taucht plötzlich eine alte Bekannte auf und bittet die drei ??? um Hilfe. Vorerst geht es lediglich darum, auf einen Hund aufzupassen. Doch das ist erst der Auftakt zu einem mysteriösen Fall, der die drei Detektive an geheimnisvolle Orte und in brenzlige Situationen bringt. Als ihnen klar wird, wer hinter den Kulissen die Fäden zieht, ist es zu spät – die drei ??? sind in akuter Lebensgefahr ...