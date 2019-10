Die Pioniere sind und bleiben kreativ

Simple Minds gastieren 2020 in Münster

Münster -

Die musikalischen Pioniere mischen seit 40 Jahren mit. Die Simple Minds gehören zu den größten Bands überhaupt, nicht allein durch ihren Hit „Don’t You (Forget About Me)“. 2020 gehen Sänger Jim Kerr, Gitarrist Charlie Burchill und Band auf Welttournee. Das erste von 15 Deutschland-Konzerten steigt am 14. März 2020 (Samstag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland.