Münster -

Erste Konzerterfahrungen sammelte das Quartett tatsächlich in WG-Küchen und bei Wohnzimmerkonzerten. Ohne Magengrummeln gehen Ole, Sophia, Isa und Jakob auf Tour: Tonbandgerät bietet am 6. Dezember (Freitag, 20 Uhr) in Münsters Jovel Music Hall den Akustikabend „Zwischen all dem Lärm“.