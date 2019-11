Erst die Ernte, dann die Party

Bullenball in Münster

Münster -

Es ist wieder Zeit für die große Landjugendparty, denn es gilt auch in diesem Jahr: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder: Nach der Ernte ist vor dem Feiern! Der Bullenball heizt also der Landjugend am 23. November (Samstag, 20.30 Uhr) mit guter Stimmung und buntem Programm im MCC Halle Münsterland ein.